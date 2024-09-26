Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1840 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1840 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 29173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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