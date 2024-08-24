Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1840 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1840 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88173 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1300 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
Где продать?
Для продажи 4 мараведи 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск