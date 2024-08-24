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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1840 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1840 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1840 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1840 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88173 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1300 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
Испания 4 мараведи 1840 Ja на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
1545 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Испания 4 мараведи 1840 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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