Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1840 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 реалов 1840 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1840 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1840 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 428 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (5)
  • HERVERA (5)
  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе Cayón - March 25, 2013
Продавец Cayón
Дата 25 марта 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 10 реалов 1840 M CL на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 реалов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1840 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 10 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск