Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1840 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1840 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU58 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 20 августа 2020
Сохранность AU58 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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