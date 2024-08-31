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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1840 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1840 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1840 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1840 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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