Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1840 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1840 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 RB NGC
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Дата 15 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 13 мая 2023
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Дата 13 мая 2023
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Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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