Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1840 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1840 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
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- HERVERA (2)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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