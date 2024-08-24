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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1840 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1840 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1840 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1840 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1840 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1840 на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1840 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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