Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1840 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1840 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
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Дата 24 октября 2023
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Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
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Дата 7 июля 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2021
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Дата 18 октября 2021
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Дата 26 мая 2020
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Дата 21 марта 2020
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Дата 12 февраля 2020
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Дата 16 октября 2018
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