Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1840 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1840 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Spink
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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