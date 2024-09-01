Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1851 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1851 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (12)
- Cayón (3)
- HERVERA (4)
- Soler y Llach (4)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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