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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1851 M CL
Средняя цена 950 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
100 реалов 1851 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 реалов 1851 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
100 реалов 1851 Семиконечные звёзды
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1851 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
20 реалов 1851 Семиконечные звёзды
Средняя цена 260 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
20 реалов 1851 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 150 $
Продажи
0 326
Аверс
Реверс
10 реалов 1851 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 200 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
10 реалов 1851 Семиконечные звёзды
Средняя цена 550 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
10 реалов 1851 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 реала 1851 S RD
Средняя цена 90 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 реал 1851 S RD
Средняя цена 40 $
Продажи
0 44

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 реала 1851 С венком
Средняя цена 80 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/10 реала 1851
Средняя цена 85 $
Продажи
0 43
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