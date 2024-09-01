Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1851 года "Тип 1851-1855". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1851 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 611 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (7)
- Cayón (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
5777 $
Цена в валюте аукциона 5250 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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