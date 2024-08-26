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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1851 года "С венком" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1/2 реала 1851 года "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 реала 1851 года "С венком" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1851
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1851 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 290 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Jesús Vico - March 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1851 "С венком" на аукционе Cayón - January 29, 2015
Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1851 "С венком" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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