Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1851 года "С венком" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1851 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 290 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность AU
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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