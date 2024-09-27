Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1851 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1851 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7000 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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