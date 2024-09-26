Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1851 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (326) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1851 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 31498 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
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Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
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Дата 28 мая 2024
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 31 марта 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 23 февраля 2024
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
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