Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1851 года M CL "Тип 1850-1851" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1851 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 750 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1500 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 18 октября 2022
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Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
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Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
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Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
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Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
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Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
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Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
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