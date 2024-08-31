Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/10 реала 1851 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/10 реала
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/10 реала 1851 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 170 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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