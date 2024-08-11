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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1/10 реала Изабеллы II - Испания

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1/10 реала 1850-1853

Год Знак Описание Продажи Продажи
1850 0 1161851 0 431852 0 521853 0 137
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