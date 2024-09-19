Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/10 реала 1850 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/10 реала
- Год 1850
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/10 реала 1850 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4335 проданному на аукционе Cayón Subastas за 900 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Где продать?
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