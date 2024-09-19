Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/10 реала 1853 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/10 реала
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/10 реала 1853 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
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Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
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Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
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Дата 18 января 2024
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Дата 20 сентября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2022
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
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