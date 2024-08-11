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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1853 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 реалов 1853 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 155
Аверс
Реверс
10 реалов 1853 Семиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
10 реалов 1853 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
4 реала 1853 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 95 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
4 реала 1853 Семиконечные звёзды
Средняя цена 140 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
4 реала 1853 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 280 $
Продажи
1 52
Аверс
Реверс
2 реала 1853 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 200 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 реала 1853 Семиконечные звёзды
Средняя цена 55 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
2 реала 1853 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
1 реал 1853 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 40 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 реал 1853 Семиконечные звёзды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
1 реал 1853 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 55 $
Продажи
0 230

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 реала 1853 С венком
Средняя цена 230 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/5 реала 1853
Средняя цена 340 $
Продажи
0 151
Аверс
Реверс
1/10 реала 1853
Средняя цена 45 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
1/20 реала 1853
Средняя цена 85 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
8 мараведи 1853 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена 230 $
Продажи
1 22
Аверс
Реверс
4 мараведи 1853 Ba
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 2
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