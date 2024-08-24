Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1853 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1853 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
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Дата 21 марта 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 27 августа 2021
Сохранность MS64 NGC
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Дата 31 мая 2021
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Дата 9 апреля 2021
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Дата 18 марта 2021
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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