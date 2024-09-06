Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1853 года Ba "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1853 года "Номинал на аверсе" со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
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Дата 21 октября 2021
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Дата 18 октября 2021
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Дата 5 июля 2018
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 27 февраля 2014
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Дата 25 апреля 2012
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
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