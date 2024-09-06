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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1853 года Ba "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1853 года Ba "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1853 года Ba "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1853
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1853 года "Номинал на аверсе" со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (3)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Испания 8 мараведи 1853 Ba "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1853 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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