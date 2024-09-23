Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1853 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1853 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34788 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 21 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 PL NGC
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Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность F
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Где продать?
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