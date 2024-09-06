Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1853 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1853 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Varesi за 650 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 реалов 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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