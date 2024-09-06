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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1853 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 реалов 1853 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1853 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1853
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1853 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Varesi за 650 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (2)
  • Varesi (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Испания 10 реалов 1853 на аукционе Heritage - July 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Испания 10 реалов 1853 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 10 реалов 1853 на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе cgb.fr - August 3, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность AU
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе cgb.fr - July 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность AU
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Jesús Vico - June 30, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1853 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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