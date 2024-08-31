Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1853 года "С венком" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1853 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1050 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
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Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
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Дата 10 декабря 2019
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Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
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Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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