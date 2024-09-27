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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1853 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 реал 1853 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1853 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1853
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1853 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1319 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
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  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 реал 1853 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Monnaies d'Antan - May 30, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1853 на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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