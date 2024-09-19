Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/5 реала 1853 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/5 реала
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (151)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/5 реала 1853 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1357 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2500 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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