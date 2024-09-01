Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1/5 реала Изабеллы II - Испания

type-coin
type-coin

1/5 реала 1853

Год Знак Описание Продажи Продажи
1853 0 151
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Все испанские монеты испанские монеты номиналом 1/5 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск