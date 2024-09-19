Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1853 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1853 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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