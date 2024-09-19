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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1853 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 реал 1853 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1853 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1853
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1853 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1853 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1853 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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