Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/20 реала 1853 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/20 реала
- Год 1853
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/20 реала 1853 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 24 октября 2023
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Дата 7 июля 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 30 мая 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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