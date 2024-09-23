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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1/20 реала Изабеллы II - Испания

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1/20 реала 1852-1853

Год Знак Описание Продажи Продажи
1852 0 451853 0 124
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