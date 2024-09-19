Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/20 реала 1852 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/20 реала
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/20 реала 1852 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность MS63 BN NN Coins
Цена
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Где продать?
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