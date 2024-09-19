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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/20 реала 1852 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1/20 реала 1852 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/20 реала 1852 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/20 реала
  • Год 1852
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/20 реала 1852 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1/20 реала 1852 на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 11, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 11 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность MS63 BN NN Coins
Цена
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Испания 1/20 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/20 реала 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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