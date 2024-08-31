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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1852 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1852 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
100 реалов 1852 Семиконечные звёзды
Средняя цена 9500 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1852 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 710 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
20 реалов 1852 Семиконечные звёзды
Средняя цена 230 $
Продажи
1 103
Аверс
Реверс
20 реалов 1852 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 260 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
10 реалов 1852 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
10 реалов 1852 Семиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
10 реалов 1852 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 200 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
4 реала 1852 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 65 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
4 реала 1852 Семиконечные звёзды
Средняя цена 170 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 реала 1852 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 310 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 реала 1852 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
2 реала 1852 Семиконечные звёзды
Средняя цена 130 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
2 реала 1852 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 реал 1852 S RD
Средняя цена 55 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
1 реал 1852 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 55 $
Продажи
0 212
Аверс
Реверс
1 реал 1852 Семиконечные звёзды
Средняя цена 50 $
Продажи
1 118
Аверс
Реверс
1 реал 1852 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 60 $
Продажи
0 61

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 реала 1852 С венком
Средняя цена 140 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1/10 реала 1852
Средняя цена 65 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1/20 реала 1852
Средняя цена 65 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
8 мараведи 1852 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 4
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