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Испания
1852
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1852
Монеты Испании 1852 года
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Медь
Золотые монеты
100 реалов 1852
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
3500 $
Продажи
0
14
100 реалов 1852
Семиконечные звёзды
Средняя цена
9500 $
Продажи
0
8
Серебряные монеты
20 реалов 1852
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
710 $
Продажи
0
27
20 реалов 1852
Семиконечные звёзды
Средняя цена
230 $
Продажи
1
103
20 реалов 1852
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
260 $
Продажи
0
115
10 реалов 1852
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
98
10 реалов 1852
Семиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
0
94
10 реалов 1852
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
200 $
Продажи
0
133
4 реала 1852
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
65 $
Продажи
0
46
4 реала 1852
Семиконечные звёзды
Средняя цена
170 $
Продажи
0
13
4 реала 1852
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
310 $
Продажи
0
28
2 реала 1852
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
47
2 реала 1852
Семиконечные звёзды
Средняя цена
130 $
Продажи
0
42
2 реала 1852
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
20
1 реал 1852 S RD
Средняя цена
55 $
Продажи
0
85
1 реал 1852
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
55 $
Продажи
0
212
1 реал 1852
Семиконечные звёзды
Средняя цена
50 $
Продажи
1
118
1 реал 1852
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
60 $
Продажи
0
61
Медные монеты
1/2 реала 1852 С венком
Средняя цена
140 $
Продажи
0
33
1/10 реала 1852
Средняя цена
65 $
Продажи
0
52
1/20 реала 1852
Средняя цена
65 $
Продажи
0
45
8 мараведи 1852 Ba Номинал на аверсе
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
4
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Зактрыть
Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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