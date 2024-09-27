Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1852 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1852 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1550 EUR. Торги состоялись 7 июля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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