Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1852 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1852 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5800 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (7)
- Cayón (5)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
3940 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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