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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1852 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1852 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1852 года Шестиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1852
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1852 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5800 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (5)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
3940 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Испания 100 реалов 1852 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 100 реалов 1852 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Cayón - February 18, 2013
Продавец Cayón
Дата 18 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 реалов 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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