Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1852 года "С венком" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1852 года "С венком". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1500 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Дата 2 июля 2020
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Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
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Дата 9 июля 2019
Сохранность F
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Дата 6 февраля 2019
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Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Где продать?
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