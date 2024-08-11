Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1852 года Ba "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1852 года "Номинал на аверсе" со знаком Ba. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 4200 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
4751 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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