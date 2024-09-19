Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1852 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1852 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1275 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16500 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
12962 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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