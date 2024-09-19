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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1852 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1852 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1852 года Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1852
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1852 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1275 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16500 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.

Сохранность
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  • Cayón (2)
Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
12962 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Испания 100 реалов 1852 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
3566 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 100 реалов 1852 на аукционе Aureo - March 14, 2007
Продавец Aureo
Дата 14 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 реалов 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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