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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1852 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 20 реалов 1852 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1852 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1852
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1852 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4125 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 20 реалов 1852 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 20 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1852 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Испания 20 реалов 1852 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1852 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1852 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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