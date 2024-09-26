Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1852 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1852 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4125 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 12 декабря 2023
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Дата 7 июля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
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Где продать?
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