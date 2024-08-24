Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1852 года "Тип 1852-1855". Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1852 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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