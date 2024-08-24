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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1852 года "Тип 1852-1855". Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 реал 1852 года "Тип 1852-1855" Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1852 года "Тип 1852-1855" Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1852
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1852 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1 реал 1852 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1 реал 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 1 реал 1852 на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Jesús Vico - June 30, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 30 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1852 на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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