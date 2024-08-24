Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1852 года "Тип 1852-1855". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (212) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1852 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 8280 проданному на аукционе Stack's Bowers за 300 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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