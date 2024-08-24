Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1852 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1852 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1677 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 15 июня 2022.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
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Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность UNC
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Где продать?
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