Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1852 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 реала 1852 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1852 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1852
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1852 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1677 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (15)
  • Cayón (8)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (3)
  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (7)
  • WAG (1)
Испания 2 реала 1852 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 2 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Испания 2 реала 1852 на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Испания 2 реала 1852 на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Silicua Coins - October 3, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1852 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 реала 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1852 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск