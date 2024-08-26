Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1852 года "Тип 1852-1855". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1852 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 260 USD. Торги состоялись 12 апреля 2021.
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Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 24 октября 2023
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Дата 7 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 18 сентября 2022
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Дата 6 июля 2022
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