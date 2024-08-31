Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1852 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1852
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1852 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34219 проданному на аукционе Stack's Bowers за 700 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 4 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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