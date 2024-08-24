Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1852 года S RD "Тип 1838-1852" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 реал 1852 года S RD "Тип 1838-1852" - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1852 года S RD "Тип 1838-1852" - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1852
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1852 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 210 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (20)
  • Cayón (9)
  • Heritage (4)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (6)
  • ibercoin (14)
  • Jesús Vico (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (9)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (17)
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1852 S RD на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 реал 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1852 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1 реал Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск