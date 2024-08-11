Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1851 года "Тип 1851-1855". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1851 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1874 проданному на аукционе ibercoin за 15000 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (3)
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
16917 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Где продать?
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