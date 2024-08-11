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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

100 реалов 1851 года "Тип 1851-1855". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 100 реалов 1851 года "Тип 1851-1855" Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 100 реалов 1851 года "Тип 1851-1855" Семиконечные звёзды - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 100 реалов
  • Год 1851
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1851 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1874 проданному на аукционе ibercoin за 15000 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (3)
Испания 100 реалов 1851 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Испания 100 реалов 1851 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Испания 100 реалов 1851 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Испания 100 реалов 1851 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Испания 100 реалов 1851 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Испания 100 реалов 1851 на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
16917 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Испания 100 реалов 1851 на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 реалов 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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