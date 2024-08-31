Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1851 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1851 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (16)
- Cayón (6)
- HERVERA (11)
- ibercoin (7)
- Soler y Llach (14)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PROOF
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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