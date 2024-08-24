Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1851 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1851 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 21396 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 18 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 октября 2022
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
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Дата 30 мая 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
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Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
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Где продать?
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