Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1851 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1851 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Cayón (2)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
599 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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