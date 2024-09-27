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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1851 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 реала 1851 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1851 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1851
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1851 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
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  • ibercoin (10)
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  • Numismática Leilões (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1851 S RD на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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