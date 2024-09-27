Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1851 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1851
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1851 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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